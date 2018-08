Milliarden-Deal zwischen Vodafone Australia & TPG Telecom

Vodafone und TPG machen gemeinsame Sache. In Australien planen die Telekommunikation-Riesen eine Mammut-Fusion.



Die Kräfte bündeln - das ist das Ziel von Vodafone Australia und TPG Telecom. Auf einem als ruinös geltenden Telekommunikationsmarkt soll dabei eine milliardenschwere Fusion helfen. Das berichtet das "Handelsblatt".