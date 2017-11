Milliarden-Kauf von Time Warner durch AT&T: CNN im Fokus

Immer wieder hat US-Präsident Trump dem Nachrichten-Flaggschiff CNN die Verbreitung von "Fake News" vorgeworfen. Nun verlangt das Justizministerium angeblich vom Inhaber Time Warner den Verkauf des Senders - sonst gebe es keine Zustimmung zur Fusion mit AT&T.



Bei den Verhandlungen über die milliardenschwere Übernahme des US-Medienkonzerns Time Warner durch den Mobilfunkriesen AT&T rückt nun der Nachrichtensender CNN in den Fokus. Das Justizministerium wolle die Übernahme nur unter der Auflage genehmigen, dass Time Warner sich von seinem Nachrichten-Flaggschiff trenne, berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf Insider.



US-Präsident Donald Trump hat dem Sender, der häufig kritisch über ihn berichtet, bereits häufiger "Fake News" vorgeworfen. Er hatte sich zudem im Wahlkampf gegen den - inklusive Übernahme der Schulden - rund 109 Milliarden US-Dollar schweren Deal positioniert. Andererseits hatte er auch angekündigt, die Regulierungshürden für US-Unternehmen zu senken.