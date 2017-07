Millionenprojekt: Sky Deutschland startet eigenes Sendezentrum

Das Herz der Sky Sportberichterstattung in Deutschland schlägt nun in der eigenen Produktionsstätte "Sky Sport HQ". Mit dem Millionenbau in Unterföhring geht der Pay-TV-Sender auf 4600 Quadratmetern einen großen Schritt.



Am 27. Juli wurde das neue Sky Sendezentrum "Sky Sport HQ" feierlich eröffnet. Wie das Unternehmen verkündete sind in Unterföhring vier Studios auf 1700 Quadratmetern und 90 neue Arbeitsplätze entstanden. Für Sky Deutschland ist das ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte.