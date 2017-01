"Mindmagic": Sat.1 startet Illusions-Show

In "Mindmagic - die perfekte Illusion" macht Victor Mids vor nichts halt. Nicht mal vor den Gedanken ahnungsloser Passanten und prominenter Gäste. Die Zauber-Show startet im Februar.



Sat.1 bringt ein neues Show-Format für den Freitagabend ins Programm. Bei "Mindmagic - die perfekte Illusion" handelt es sich um eine Illusions-Show mit Victor Mids, seines Zeichens Arzt und Illusionist. Mit spontanen Tricks will er ahnungslose Passanten und prominente Gäste hinters Licht führen.