Mini-Dividende für United-Internet-Aktionäre wegen 5G-Auktion

United Internet und seine Telekommunikationssparte 1&1 Drillisch wollen wegen der noch immer andauernden 5G-Frequenzversteigerung die Gewinnausschüttungen an die Aktionäre drastisch reduzieren.



Bei den jeweiligen Hauptversammlungen soll eine eher nur noch symbolische Dividende vorgeschlagen werden, wie beide Unternehmen am Montagabend ankündigten. Demnach sollen jeweils nur 5 Cent je Anteilsschein ausgeschüttet werden. Dies hatten die Unternehmen für den Fall einer Ersteigerung der Frequenzen zwar bereits angekündigt - nun soll die Mini-Dividende aber kommen, obwohl noch gar nicht klar ist, wer sich bei der Auktion durchsetzt.