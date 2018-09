Minister muss bangen, weil er TV-Show kritisiere

Weil der Kultusminister Vladan Vukosavljevic eine beliebte Reality-Show im serbischen TV heftiger Kritik unterzog, wackelt jetzt sein Stuhl. Was er nicht bedachte, der kritisierte Privatsender genießt politischen Schutz, denn er unterstützt vollends die Regierung.



Die serbische TV-Reality-Show "Zadruga" (Genossenschaft) sorgt für politische Unruhe. Nachdem Kultusminister Vladan Vukosavljevic das beliebte Format wegen seiner "verbalen und körperlichen pornografischen Inhalte" gerügt hatte, wackelt jetzt dessen Stuhl, berichteten die Medien am Sonntag in Belgrad. Er habe bei seiner Kritik wissen müssen, "dass er am Ende den Kürzeren zieht", schrieb die größte Zeitung "Blic". Auch die Regierungszeitung "Politika" berichtete, der Minister habe die "politische Macht" des ausstrahlenden Senders "Pink" falsch eingeschätzt. Der hatte zuvor den Minister als "oberflächlichen Dummkopf" bezeichnet.