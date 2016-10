"Miss Fishers mysteriöse Mordfälle" bei Sony Entertainment TV

Pünktlich zum DVD-Start zeigt Sony Entertainment TV alle Staffeln der Serie "Miss Fishers mysteriöse Mordfälle". Bei Select Video von Vodafone Kabel Deutschland stehen außerdem alle Staffeln im Oktober zur Verfügung.



Sony Entertainment TV nimmt "Miss Fishers mysteriöse Mordfälle" ins Programm. Anlässlich des DVD-Starts der Serie sind alle Staffeln an drei Oktoberwochenenden zu sehen. Im Mittelpunkt der Serie steht Phryne Fisher, die nicht nur Mordfälle aufklärt, sondern auch erotischen Abenteuern nicht aus dem Weg geht.