Missy Elliott erhält Ehrenpreis bei MTV Video Music Awards

Die amerikanische Rap-Ikone Missy Elliott (48) soll bei der Verleihung der MTV Video Music Awards Ende August einen Ehrenpreis erhalten.



Wie der US-Musiksender am Montag bekanntgab, wird der Sängerin und Musikproduzentin der "Michael Jackson Video Vanguard Award" verliehen. Bei der Preisverleihung am 26. August in Newark (US-Bundesstaat New Jersey) soll Missy Elliott auch auftreten.



Sie sei für diese Auszeichnung "demütig dankbar", schrieb die Rapperin am Montag auf Twitter. Sie vergieße Freudentränen.