"Mit Apple anmelden" lässt Google und Facebook leer ausgehen

Wer nicht jedes Mal seine persönlichen Daten eingeben möchte um auf eine Internetseite zugreifen zu können, hatte bisher die Optionen sich mit seinen Google- oder Facebook-Daten anzumelden. Jetzt steigt auch Apple in den Ring.



Das Upgrade auf die neue Betriebssoftware iOS 13 hat Apple genutzt um die Funktion "Mit Apple anmelden" einzuführen. Damit hat der Nutzer nun neben "Mit Google anmelden" und "Weiter mit Facebook" eine dritte Möglichkeit um sich das lästige Eingeben des Namens, der E-Mailadresse und das Überlegen eines Passworts zu sparen, wenn man sich bei einer Internetseite oder App anmelden will.