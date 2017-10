Mit Google Maps zum Mond und weiter

Auf Google Maps sind jetzt auch Planeten und Monde unseres Sonnensystems zu sehen. Routenplanung dorthin klappt aber nicht.



"Der Weltraum – unendliche Weiten" dank Google Maps lassen sie sich nun erkunden – zumindest in der "näheren" Umgebung. Wie Google in einem Blogeintrag mitteilte, können auf Maps nun mehr als ein Dutzend Planeten und Monde sowie zwei Zwergplaneten erkundet werden. Die Aufnahmen dazu stammen von Sonden der NASA und ESA.