Mit Lindys neuem DisplayPort-Extender 8K über 200 Meter

8K Signale über ein Kabel auf 200 Meter Länge zu übertragen, ist ohne HDBaseT-Lösungen nicht möglich. Oder doch? Lindys neuer DisplayPort-Extender kann es.



Die maximalen Kabellängen bei Displayport, HDMI, DVI und VGA sind durch deren jeweilige Spezifikationen begrenzt. Mit einem Extender wird es aber möglich, Audio- und Videosignal auch über größere Distanzen zu übertragen.