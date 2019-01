Mit Moretti und Nosbusch: Drehstart für 2. Staffel "Bad Banks"

In Berlin haben die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der ZDF-Serie "Bad Banks" unter der Regie von Christian Zübert und nach den Drehbüchern von Oliver Kienle begonnen.



Geplant sind sechs neue Folgen "Bad Banks". Die neue Staffel erzählt, wie sich die Finanzwelt ein halbes Jahr nach der Krise neu erfindet. In den Hauptrollen sind Paula Beer, Barry Atsma, Désirée Nosbusch, Tobias Moretti, Mai Duong Kieu, Albrecht Schuch, Marc Limpach, Germain Wagner und Jean-Marc Barr zu sehen.