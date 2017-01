Mit RTL2 in "8 Wochen zur Traumfigur"

"Die Diät-Tester - In 8 Wochen zur Traumfigur" schlagen wieder zu. In acht neuen Folgen unterstützen Moderatorin Aleksandra Bechtel und Personal Trainer Felix Klemme wieder Abnehmwillige.



Bei RTL ist wieder Gewichtsreduktion angesagt. Der Sender schickt "Die Diät-Tester - In 8 Wochen zur Traumfigur" in die nächste Runde, der Sender holt sich neue Folgen des Formates ins Programm. Ab dem 1. März sagen Christopher (31), sein Kumpel Rene (36) und Jessica (21) ihren Kilos den Kampf an. RTL2 begleitet die drei Abnehmwilligen, die mithilfe von Personal Trainer und Ernährungsexperte Felix Klemme in nur acht Wochen mindestens zehn Kilo verlieren möchten. Dabei setzen sie auf die sogenannte "Fat Fight"-Methode. Kein Zuckerschlecken. Denn die "Fat Fight"-Methode legt Wert auf fettarme Ernährung und dreimal Fitnessstudio pro Woche.