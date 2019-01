Mit Schlagern an die Spitze - Altenpflegerin übertrumpft Stars

Vor kurzem ließ eine Schlagersängerin aus Hessen aufhorchen: Mit ihrem neuen Album stieg Daniela Alfinito auf Platz eins der deutschen Album-Charts ein. Damit überholte sie sogar Branchen-Größen wie Lindenberg und Grönemeyer. Dabei ist sie nur eine Teilzeit-Musikerin.



Daniela Alfinito sitzt daheim in Hessen in ihrem kleinen Büro und blättert in einem Fotobuch, das ihr Fans geschickt haben. "Das rührt mich total. Solche Geschenke gehen mir zu Herzen. Denn meinen Fans habe ich meinen Erfolg zu verdanken", sagt sie und signiert Autogrammkarten. Es läuft gerade für die 47-jährige Schlagersängerin aus Hungen im Landkreis Gießen. Anfang des Jahres erlebte Alfinito den Höhepunkt ihrer Karriere: Mit ihrem neuem Album ("Du warst jede Träne wert") legte sie einen glanzvollen Start hin und eroberte den Spitzenplatz in den Deutschen Album-Charts.