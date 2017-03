Mit Spotify jetzt auch navigieren

Die beiden Apps Waze und Spotify kündigten ihre Partnerschaft an. Android-Nutzer können so, ohne die App zu wechseln, beim Musikhören navigieren und umgedreht.



Spotify und die Verkehrs- und Navigations-App Waze werden künftig kooperieren. Wer jetzt beim Autofahren Musik hören will, der muss nicht mehr die Navi-App schließen. Er kann direkt über diese auf seine Playlisten in Spotify zugreifen. Umgedreht lässt sich aus Spotify heraus die Navigation aufrufen. Die Oberfläche bleibt bei beiden Anwendungen gleich. Ein Wechsel zwischen den beiden Apps gehört damit der Vergangenheit an.