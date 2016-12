Mit "Terra X" laden ZDF und die BBC zu einer Doku-Weltreise

Die Wunder dieser Welt sind noch nicht alle erforscht, einen Einblick wollen ab Neujahr das ZDF und die BBC geben. Mit der Koproduktion "Terra X" geht es in sechs Folgen an die entlegenen Plätze dieser Welt.



Mit einer aufwendigen Dokumentation wollen ZDF und BBC die Vielfalt der Erde und die Einzigartigkeit der einzelnen Gebiete den Menschen in Erinnerung rufen. Dazu waren Teams der beiden Sendeanstalten drei Jahre lang unterwegs, das Ergebnis ist die sechsteilige "Terra X"-Reihe "Eine Erde - viele Welten", die ab 1. Janaur wöchentlich zu sehen sein wird.