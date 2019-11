Mit "The King" bringt Netflix großes Kino ins Programm

Fränkische Panzerreiter gegen englische Langbögen auf einem unter Wasser stehenden Schlachtfeld – der mit "Star Wars"- und "Game of Thrones"-Darstellern formidabel besetzte Historienfilm erweckt die Kriegskunst vergangener Tage auf erstaunlich realistische Art und Weise zum Leben.



Opulente Schlachtenfilme und exzellent besetzte historische Dramen gibt es alle Jahre wieder – doch an einem mangelt es den meisten Produktionen trotz aufwändiger Kostümierung und horrender Herstellungskosten in der Regel ganz eklatant: Realistisch dargestellten Schlachten. Denn wenn mit Speeren und kruden Schlaginstrumenten ausgestattete Infanterie sich gepanzerten Rittern stellen muss, ist eigentlich weniger mit ausgeklügelter Fechtchoreographie zu rechnen, wie sie immer wieder artig auf der Leinwand aufgeführt wird.