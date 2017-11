Mit Truly.Media digitale Inhalte auf Echtheit überprüfen

Die Verifikationsplattform von DW und ATC wurde im EU-Parlament vorgestellt. Amnesty International ist erster Nutzer



Die Deutsche Welle (DW) hat gemeinsam mit ihrem griechischen Projektpartner Athens Technology Center (ATC) die Plattform "Truly.Media" vor EU-Parlamentariern in Brüssel vorgestellt. Das Projekt unterstützt Medienschaffende und auch Organisationen der Zivilgesellschaft dabei, digitale Inhalte, insbesondere aus Sozialen Medien, auf ihre Echtheit zu überprüfen – ob Text, Foto oder Video oder auch die Informationsquelle.