Mit Youtubern: RTL2 You zeigt "Mystery Unboxing"

Das Onlineportal von RTL2 startet mit frischem Content und holt sich für "Mystery Unboxing" Unterstützung von Youtubern.



Ab Sonntag packen auf dem RTL2-Onlineportal RTL2 You Youtube-Stars in "Mystery Unboxing" Päckchen aus. Diese haben sie von anderen Youtubern bekommen. Ab 18.25 Uhr können Zuschauer sehen, wie die Internet-Bekanntheiten jeweils drei Gegenstände, die entweder essbar, tragbar oder zu ihrer Unterhaltung gedacht sind und aus irgendeinem anderen Land auf der Welt kommen, ausprobieren.