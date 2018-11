Mit ZDF und Alexander Gerst zum Mond

Im Juni flog Alexander Gerst zur ISS. In einer dreiteiligen Dokumentations-Reihe zeigt "Terra X" seine Vorbereitungen für die galaktische Reise. ZDF-Zuschauer erfahren außerdem einiges über Zukunftspläne auf dem Mond.



Am Sonntag (11. November) zeigt das ZDF den zweiten Film über Alexander Gersts ISS-Mission. Der Mann mit dem galaktischen Beruf befindet sich zur Zeit nämlich auf der Raumstation. In "Der Mond - unser magischer Trabant" sehen Zuschauer außerdem wie ESA-Astronauten in der Kraterlandschaft der Vulkaninsel Lanzarote Vorbereitungen für die nächste große Entdeckungsreise zum Mond treffen.