Mit dem Lada durch den Sommer - "Tschick" läuft im Fernsehen

Zwei ungleiche 14-jährige Schüler eint der Drang nach Freiheit. Fatih Akins Verfilmung von Wolfgang Herrndorfs Bestseller entwickelt ihren ganz eigenen Ton zwischen Überschwang und Weltschmerz.



Der große Traum von der großen Freiheit: Für zwei 14-Jährige, die mit dem Lada in die Walachei wollen, ist er in Fatih Akins Film "Tschick" zum Greifen nah. Vor knapp zwei Jahren kam der Roadmovie nach dem Buch des 2013 gestorbenen Autors Wolfgang Herrndorf in Kinos. Mehr als 800 000 Zuschauer strömten in die Lichtspielhäuser. Jetzt ist der Film, der mit dem Bayerischen und dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde, erstmals im Free-TV zu sehen: Das Erste zeigt ihn an diesem Dienstag um 22.45 Uhr.