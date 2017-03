Mit der AUDIO TEST zurück zum Vinyl: Drei Plattenspieler im Test

Vinyl erlebt eine kaum für möglich gehalten Wiedergeburt, was auch die AUDIO TEST in ihrer neuen Ausgabe 03/2017 berücksichtigt. Zudem wirft die Leserwahl 2017 ihre Schatten voraus.

Was gibt es Schöneres für die Leser einer Zeitschrift, als auf die Produkte, die Ihnen wichtig sind, selbst Einfluss zu nehmen? Diese Gelegenheit haben Sie ab sofort wieder. Mit unserer Leserwahl warten viele Kategorien darauf, von Ihnen bewertet zu werden. Dazu sind Sie aufgerufen und können unter www.av.de/leserwahl abstimmen. Die Preise, die Sie gewinnen können, finden Sie in unserer neuen Ausgabe. Und nicht nur das!



Dem Vinyl-Boom der jüngeren Vergangenheit trägt auch die AUDIO TEST Rechnung. Weshalb die Redaktion gleich drei Plattenspieler aus unterschiedlichen Preiskategorien (Elac, Dual, Pro-Ject) einem ausführlichen Test unterzog.

Weitere ausführliche Leseminuten sollte Ihnen der Test der 803er Serie von B&W und der Bericht zur Reference 3 K Serie von Canton wert sein. Angetrieben durch einen Verstärker von Classé haben wir beide Schallwandler in unserem Hörraum gegeneinander hören können und sind uns sicher, dass bei diesen Lautsprechern auch ihr Kennerherz berührt werden wird. Lautsprecher gibt es in dieser Ausgabe im Übrigen satt: Neben den bereits Erwähnten, finden Sie die neuesten "Nubis" im Heft, Inklang und die Xavian Joy.



Diese Themen finden Sie in der neuesten Ausgabe der AUDIO TEST:





MAGAZIN:

Bild des Monats: Eismusik - das Wunder aus Wasser

Besuch bei Elac: AUDIO TEST zu Gast in Kiel

Norddeutsche HiFi-Tage: Einen kleine Retrospektive zu der Messe in Hamburg

Dr. Sound: Ein Exkurs zum Thema Schwingungen

Leserwahl 2017: Einmal mehr stellen sich die aktuell prominentesten Akteure der HiFi-Szene einem ehrlichen Urteil – nämlich Ihrem!

TESTS:

Cambridge Audio Yoyo S, Yoyo M

Beyerdynamic Amiron Home

Bowers & Wilkins P9 Signature

Audeze EL-8 Titanium

Palona Quubi

Sonoro sonoroHIFI, sonoroSTEREO2

Pro-Ject RPM 5 Carbon

Elac Miracord 90 Anniversary

Dual CS 505-4

Bowers & Wilkins 803 D3

Classé Sigma 2200i

Canton Reference 3 K

Sonus faber Venere S

Inklang 17.5 AdvancedLine

Nubert nuPro A-600

Numan Retrospective 1978 Active

Xavian Joy

Denon PMA-2500NE, DCD-2500NE



Natürlich lesen Sie auch viele weitere, spannende Themen in der aktuellen Ausgabe 03/2017 der AUDIO TEST, die ab sofort für Sie am Kiosk, im Abo sowie online erhältlich ist.





