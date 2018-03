Mit der App das Smartphone zum DAB Plus-Empfänger machen

DAB Plus mit dem Smartphone zu hören, wäre toll. Der Hörer bekäme glasklare Übertragungsqualität und müsste sein Datenvolumen nicht antasten. Doch leider weigern sich fast alle Smartphones DAB zu empfangen, bis auf das LG Stylus 2. Ja, es gibt sogar Theorien, die behaupten, dass es eine Allianz zwischen Telekommunikationsdienstleistern und Smartphone-Herstellern gäbe, die eine entsprechende Funktion unterbinde, um weiterhin Datenvolumen verkaufen zu können.

Meldungen zu diesem Thema

Studie: "Selfie Generation" selbstverliebt und kontrolliert

Weniger Unfälle dank Falschfahrerwarnung per App?

Samsungs neues Smartphone Galaxy S9 ab sofort im Handel

Dank der Open Source Software welle.io kann jetzt auch auf dem Smartphone DAB Plus empfangen werden. Das Programm unterstützt dazu beispielsweise die USB-Sticks von Airspy. Die werden einfach mit dem Smartphone verbunden und stellen die nötige Empfangstechnik bereit. Achtung das funktioniert nur, wenn das Smartphone über USB OTG verfügt. Das kann bei älteren Geräten (vor 2016) problematisch sein. Neuere Modelle sollte es mit an Bord haben.Anschließend wird die Welle.io App auf dem Smartphone installiert und schon kann es losgehen. Zurzeit braucht die App noch recht viel Rechenleistung. So sollte das Handy über einen mit mindestens 1,3 GHz getakteten Prozessor mit vier Kernen verfügen. Allerdings wird die Software ständig weiterentwickelt, ihr Leistungshunger sollte also deutlich sinken.Neben Android läuft welle.io auch auf Windows- und Linux-Geräten. Auf der Webseite des Herstellers ( www.welle.io ) sind alle wichtigen Informationen und Links zur Hardware zu finden.