Mit einer Prise Horrorfilm - heute "Tatort" aus dem Geisterhaus

Der "Tatort" des Hessischen Rundfunks ist für seine Experimente bekannt. Mit seinem Ermittler-Duo Koch und Broich hat er jetzt noch einmal etwas ganz Neues gewagt: einen Horrorfilm.



In der Wohngemeinschaft von Kommissar Wolfram Brix (Wolfram Koch) und seiner Hauswirtin Fanny (Zazie de Paris) passieren gruselige Dinge. Ein nur mit einem Nachthemd bekleideter, verwirrter Mann bricht in ihr Haus ein und will es anzünden. Der Alte gibt düstere Vorahnungen von sich und starrt dabei auf ein Dachbodenfenster. Dahinter findet Brix kurz darauf unter einer Diele ein Kinderskelett. Bei seinen Ermittlungen erfährt er, dass sein Wohnhaus ein ehemaliges Waisenhaus war, über 40 Jahre lang leer stand und mit einem Fluch belegt sein soll.



"Fürchte dich", heißt passenderweise der neue "Tatort" des Hessischen Rundfunks (hr) - ein Mix aus Kriminal- und Horrorfilm. Das Erste zeigt den sechsten Fall des Frankfurter Ermittler-Duos Brix und Janneke (Margarita Broich) am kommenden Sonntag (29. Oktober um 20.15 Uhr).



Kurz nach dem unheilvollen Angriff des alten Mannes Otto Schlien (Axel Werner) auf das Haus von Fanny taucht seine Enkelin auf. Merle (Luise Befort) heftet sich an Brix' Fersen und weicht ihm nicht mehr von der Seite. Sie will unbedingt in das Haus, in dem sich Kommissarin Janneke um die völlig aufgelöste und gegenüber übersinnlichen Phänomenen aufgeschlossene Fanny kümmert. Während die beiden Frauen immer stärker in den Sog des Geisterhauses geraten, versucht Brix - von Übersinnlichem unbeeindruckt - den Tod des Mädchens vor rund 60 Jahren im "Haus der Barmherzigkeit" aufzuklären.