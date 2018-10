Mitteldeutsche HiFi-Tage 2018: Musik hautnah erleben!

Am 17. und 18. November 2018 präsentieren die Mitteldeutschen HiFi-Tage weit über 100 HiFi-Marken, 4K-Beamertechnologie, Dolby-Atmos Sound Systeme und vieles mehr den Besuchern.



Zwei Tage pures Hörerlebnis – das versprechen die Mitteldeutschen HiFi-Tage 2018 am Wochenende vom 17. und 18. November. Nach den Auftakterfolgen mit zuletzt über 2.500 Besuchern in 2017 bietet die Ausstellung allen interessierten HiFi-Fans eine kostenlose Möglichkeit, sich vor Ort und in den speziell optimierten Hörräumen der Alten Handelsdruckerei zu Leipzig einen Eindruck von verschiedenen Produkten zu verschaffen – vom hochwertigen Lautsprecher über Verstärker und Endstufen, Beamer und Kopfhörer bis hin zum High-End-Plattenspieler.

Auch das Ausstellerverzeichnis ist erneut gewachsen und führt das Who-is-who der HiFi-Branche mit vielen bekannten Ausstellern wie u.a. Bowers & Wilkins, Dynaudio, Elac, Marantz und Technics. Dabei sind trotz abermals vergrößerter Ausstellungsfläche und der Erschließung einer exklusiven Präsentationsmöglichkeit mit Blick auf Leipzig in der 5. Etage der Alten Handelsdruckerei alle Ausstellerplätze restlos ausgebucht.



Im Zentrum der Mitteldeutschen HiFi-Tage 2018 stehen erneut zahlreiche Neuheiten der insgesamt weit über 100 vertretenden Audio- und HiFi-Marken. Doch neben der großen Zahl an Produkten hat sich die Messe vor allem durch die einzigartigen Hörbedingungen einen Namen gemacht. So können Spezialisten und Fachhändler, aber auch Familien sowie HiFi-Fans aller Altersgruppen in akustisch optimierten Präsentationsräumen Musik hautnah erleben und so die Lösung entdecken, welche am besten zum jeweiligen Musikgeschmack passt. Ein besonderer Leckerbissen sind sicher die Vorführungen im hauseigenen Ultra-HD-Heimkino mit hochauflösender 4k-Beamertechnologie und Dolby-Atmos Sound System.



„Jeder unserer Besucher hat ganz eigene Ansprüche an die perfekte Heimkinolösung und individuelle Vorstellungen von Musikgenuss. Um wirklich das passende Produkt auszuwählen, muss man hören, vergleichen und Musik hautnah erleben!“, so Alex Daßler, Mitveranstalter und Geschäftsführer von UNI-Hifi aus Leipzig. „Das kann man nicht im Regal und auch nicht im Onlineshop. Klangvergleich auf allerhöchstem Niveau braucht etwas Zeit und den richtigen Rahmen!“



Unterstützt werden die Mitteldeutschen HiFi-Tage auch in diesem Jahr wieder von starken lokalen Partnern, wie Arena Leipzig, Auerbach Verlag und dem Hotel Fürstenhof Leipzig. Nicht zuletzt dadurch und zu Gunsten einer breiten Besuchergruppe sowie eines intensiven Austauschs mit den Herstellern ist der Eintritt auch 2018 komplett kostenlos. Alle Informationen finden sich im Internet unter www.mdht.de

Veranstaltungsdaten



Wann?

Sa. 17. November 2018, 10:00 - 18:00 Uhr

So. 18. November 2018, 10:00 - 16:00 Uhr

Kalendereintrag



Wo?

Alte Handelsdruckerei zu Leipzig

Oststraße 40-44

04317 Leipzig

Link Google Maps



Kosten?

Eintritt frei