Mitteldeutsche HiFi-Tage eröffnen nächste Woche in Leipzig

In zehn Tagen öffnen die Mitteldeutschen HiFi-Tage ihre Tore in der Alten Handelsdruckerei zu Leipzig. Am 18. und 19. November erwartet die Technikfans ein zweitägiges Klangerlebnis der Extraklasse unter dem Titel "Musik schafft Emotionen".



Auf insgesamt vier Etagen präsentieren sich mehr als 100 HiFi-Marken in akustisch optimierten Räumen. Zu sehen gibt es auf der in diesem Jahr vergrößerten Ausstellungsfläche die verschiedensten Geräte vom hochwertigen Lautsprecher über Verstärker und Endstufen bis hin zum 22-Tausend-Euro-Plattenspieler.