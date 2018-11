Mitteldeutsche HiFi-Tage gehen mit Besucherrekord zu Ende

3.000 Besucher sind zum Probehören nach Leipzig gekommen. Damit ist die dritte Runde der Mitteldeutschen HiFi-Tage am Sonntag erfolgreich zu Ende gegangen.



Die Mitteldeutschen HiFi-Tage lockten am Wochenende rund 3.000 Besucher nach Leipzig und gelten nun spätestens mit der dritten erfolgreichen Veranstaltung als feste Größe der bundesweiten HiFi-Szene. Das kontinuierliche Wachstum bei Ausstellungsfläche, Zahl der Aussteller und Teilnehmern zeigt, wie lebendig die audiophile Community in Mitteldeutschland ist und sorgt nicht nur bei den Veranstaltern für Zufriedenheit.