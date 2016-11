Mitteldeutsche HiFi-Tage locken mit Premieren

In Leipzig finden am 19. und 20. November die Mitteldeutschen HiFi-Tage statt. Neben einigen exklusiven Produkt-Premieren, soll es vor allem die Möglichkeit zum Austausch für HiFi-Begeisterte geben.



In Leipzig trifft sich die HiFi-Szene zu den Mitteldeutschen HiFi-Tagen. Aussteller zeigen Fach- und Endkunden die neuesten Entwicklungen auf dem Markt. Aus der Messe soll eine mitteldeutsche Austauschplattform werden. Die Ausstellung lockt außerdem mit einigen Premieren.

Meldungen zu diesem Thema

Mitteldeutsche HiFi-Tage in Leipzig im November 2016

Neujahrs-Verlosung: Nubert nuPro AS-250 zu gewinnen

Neujahrs-Verlosung: Magnat LZR 588 & "Fantastic Four" gewinnen

AVM wird seine neue Ovation-Serie präsentieren, während Revel seine Lautsprecher der Concerta-2-Serie vorstellen wird. Bowers & Wilkins zeigen zum ersten Mal ihr Topmodel 800D3 einem großen Publikum. Zu den Highlights gehören außerdem der DLA Z1 4K Laser-Beamer von JVC, der Cyrus One und der brandneue Kopfhörer von Beyerdynamic Amiron.



Zum Auftakt der Mitteldeutschen HiFi-Tage ist der Eintritt kostenlos. Damit soll der Netzwerkcharakter der Veranstaltung betont werden. Alle Fimen würden den Austausch mit Händlern und Kunden suchen, um die Weiterentwicklung der Audio-Landschaft voranzutreiben. So soll eine mitteldeutsche Austauschplattform etabliert werden.



Die Mitteldeutschen HiFi-Tage finden in der Alten Handelsdruckerei zu Leipzig statt. Möglichkeit zum Entdecken neuer Produkte und zum Austausch über Entwicklungen im HiFI-Bereich gibt es am Samstag, 19. November und Sonntag, 20. November. Am Samstag öffnen die Tore von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.