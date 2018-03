Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft eröffnet

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat heute das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft in Berlin in einer Veranstaltung mit rund 200 Teilnehmern eröffnet.



Dabei hatten die teilnehmenden Unternehmen die Möglichkeit, Informationen rund um das Unterstützungsangebot des Kompetenzzentrums einzuholen und auch erste Kontakte zu anderen, ebenfalls vernetzungsinteressierten IT-Unternehmen aufzunehmen.