Mixi launcht Marvel-Superhelden-App

Der japanische Social-Networking-Dienst Mixi hat seine neue Marvel-App an den Start gebracht. Das Spiel mit dem Namen "Marvel Tsum Tsum" ist ein klassisches Connect-and-Erase-Puzzle.



Mixi hat seine neue Superhelden-App veröffentlicht. Wie der japanische Social-Networking-Dienst und Anbieter von Smartphone-Spielen mitteilte, ist die App mit dem Namen "Marvel Tsum Tsum" seit Mittwoch unter anderem in Deutschland, Frankreich und Großbritannien verfügbar. In 153 Märkten kann das Spiel über den Apple Store heruntergeladen werden, in 121 als Android-App über Google Play.