Mobil Reisen: Apps ersetzen Reiseführer, Atlas und Duden

Über Apps finden wir auch in der Ferne den Weg zum begehrten Wahrzeichen, erfahren die Geheimtipps von Reisenden, lernen ein paar Wörter in fremder Sprache und können sogar schauen, ob der Regenschirm mit sollte oder im Hotel bleiben kann. Werden Reiseführer, Atlas und Duden überhaupt noch genutzt?



Eine Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom zeigt, dass Deutsche lieber mit leichtem Gepäck reisen. Denn Hilfe vor Ort liefern Apps statt Bücher und Co. Schwere Reiseführer, sperrige Landkarten oder das dicke Wörterbuch müssen im Urlaub nicht mehr den Koffer füllen. Wer will, kann – den Apps sei Dank – das alles in einem Smartphone dabei haben.