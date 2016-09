Mobile Daten: O2 will Offline-Modus abschaffen

Keine Angst mehr vor der Drosselung der mobilen Daten müssen künftig O2-Kunden haben. Der Mobilfunkanbieter will offline abschaffen und kündigte die Einführung einer neuen Tarifstruktur an, bei der die Datendrossel deutlich gelockert wird.



Der Mobilfunkanbieter O2 wird seine Kunden künftig nach dem Verbrauch des vertraglich vereinbarten LTE-Datenvolumens deutlich schneller weitersurfen lassen als bislang. Telefónica Deutschland kündigte am Dienstag eine neue Tarif-Struktur an, bei der die Kunden künftig deutschlandweit ständig mit bis zu einem Megabit pro Sekunde online sein können. Bislang hatte die gedrosselte Geschwindigkeit mit 32 Kilobit pro Sekunde nur ein Bruchteil der nun versprochenen Datenrate betragen.