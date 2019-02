Mobile Games: Die Spielekonsole kommt nun aus der Hosentasche

Smartphones haben die Art verändert, wie wir kommunizieren. Und auch, wie wir spielen. Wer es mit seiner Idee ganz nach oben in die Charts schafft, kann mit mobilen Spielen gutes Geld verdienen.



Mobiles Spielen ist heute ein beliebter Zeitvertreib über alle Generationen hinweg. Während bis in die 2000er Jahre noch vor allem auf schnellen Gaming-PCs und Konsolen gespielt wurde, sprechen Mobile Games heute auch viele Menschen an, die bisher nicht oder nur wenige gespielt haben. In Deutschland nutzen aktuell über 18 Millionen Menschen ihre Smartphones zum Spielen. Damit sind die Geräte Deutschlands beliebteste Spieleplattform.