Mobile World Congress als Smartphone-Leistungsschau

Die Entwicklung des Smartphone geht immer schneller voran. Ein guter Gradmesser ist dabei der Mobile World Congress, auf dem die Hersteller ihre neuesten Hightech-Modelle präsentieren. Nur Samsung legt auf dem Smartphone-Sektor eine Pause ein.



Auf dem Mobile World Congress dreht sich in diesem Jahr wie immer alles um brandneue Smartphone-Modelle und modernste Technologie rund um die mobile Nutzung des Internets. Alle großen Hersteller haben ihre aktuellen Flaggschiffe mit im Gepäck. Beim Fast-Marktführer Samsung war allerdings Zurückhaltung angesagt. Dem südkoreanischen Konzern steckt noch sein jüngstes Debakel um das Vorzeige-Phablet Samsung Note 7 in den Knochen, das wegen Feuergefahr komplett vom Markt verschwand.