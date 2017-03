Mobiles Olympia: Discovery sucht Kooperation mit Mobilfunk

Sportinteressierte könnten die Olympischen Spiele bald auch abseits des TV-Gerätes erleben. Rechte-Inhaber Discovery will Mobilfunkanbietern eine Zusammenarbeit anbieten, um das Sportereignis auch mobil möglich zu machen.



Nach der jüngsten Rechte-Offensive und dem gescheiterten Verhandlungen mit ARD und ZDF über Sublizenzen geht Discovery mit seinen Olympia-Rechten jetzt auf die Mobilfunkanbieter zu. Wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab, bieten Discovery Communications und Eurosport diesen eine Zusammenarbeit an.