Mobilfunkanbieter-Vergleich: Niederlage für O2

O2 ist das Schlusslicht der beliebtesten Mobilfunkanbieter das will zumindest ein Institut bei der Kundenbefragung "Mobilfunkanbieter 2018" rausgefunden haben. Wichtig ist den Nutzern demnach vor allem der Preis.



Für die Kundenbefragung "Mobilfunkanbieter 2018" hat das Deutsche Institut für Service-Qualität 1.820 Menschen online befragt. Das Ergebnis: Mobilfunk-Kunden mögen es günstig. "Der Mobilfunknutzer von heute ist ausgesprochen preisbewusst und versendet lieber Nachrichten statt zu telefonieren", resümiert das Institut. Die großen Netzbetreiber schneiden aus diesem Grund besonders im Preissegment schlechter ab, heißt es.