Mockridge, Schubert und Giesinger gründen Sat.1-Schülerband

In der Sat.1-Show "Luke! Die Woche und ich" ist Luke Mockridge im Karo-Pollunder zu sehen. Unterstützung erhält der Comedian von Olaf Schubert und Max Giesinger – zusammen sind sie "Blue Elephant".



Am Sonntag feiert die nicht ganz ernst gemeinte "Schülerband" mit dem Namen "Blue Elephant" auf Sat.1 Premiere. Um 22.45 Uhr huldigen so Moderater Luke Mockridge und seine Kollegen Max Giesinger und Olaf Schubert die Rockband AC/DC auf ihre ganz eigene Art.