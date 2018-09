Modell "Babylon Berlin": ARD kooperiert mit anderen Anbietern

Hohe Kosten und die Konkurrenz von Netflix und Co. zwingen die ARD zum Umdenken. Kooperationen mit anderen Anbietern sind kein Tabu. Sorgen bereiten dem Verbund aber nicht zuletzt Angriffe auf Reporter.



Angesichts steigender Produktionskosten wird die ARD wie schon bei der TV-Serie "Babylon Berlin" auch in Zukunft mit anderen Medienanbietern zusammenarbeiten müssen. Die ARD werde nicht immer alle Programmrechte besitzen können, sagte der Programmdirektor des Ersten, Volker Herres, am Mittwoch nach der ARD-Hauptversammlung in Berlin.