Moderne Technik: "Rundschau" im neuen Nachrichtenstudio

Virtuelle Technik, Automation, Kamera-Roboter und Echtzeit-Grafiken sind für den Bayrischen Rundfunk nicht länger Zukunftsträumerei. Die "Rundschau" sendet schon bald aus dem neuen Studio.



Ab dem 7. August wird es beim Bayrischen Rundfunk (BR) hochmodern. Denn dann will der Sender seine Nachrichtensendung "Rundschau" hochauflösend aus einer HD-Regie senden. Dazu gehören Kamera-Roboter, virtuelle Technik und andere Spielerein.