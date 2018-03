Mona Seefried verlässt "Sturm der Liebe"

Abschied nach beinahe 13 Jahren: Mona Seefried wird "Sturm der Liebe" schon bald verlassen. Sie gehört zu ursprünglichen Besetzung der Telenovela.



Mona Seefried (60) steigt aus der ARD-Nachmittagsserie "Sturm der Liebe" aus. Das teilte die Programmdirektion des Ersten am Montag mit.