"Monitor"-Chef Restle lässt auch nach Morddrohungen nicht locker

Nach einem AfD-kritischen Kommentar in den "Tagesthemen" ist der WDR-Journalist Georg Restle mit dem Tod bedroht worden.



Beängstigende Verhältnisse, wenn Journalisten wie Georg Restle nach politischen Kommentaren Morddrohungen empfangen. Ängstlicher sei er dadurch nicht geworden, sagte der Chef des ARD-Magazins "Monitor" dem Medienmagazin "journalist". Allerdings gebe es jetzt ein paar Sicherheitsvorkehrungen mehr. "Ich achte bei öffentlichen Auftritten etwas aufmerksamer aufs Publikum und schaue mir unbekannte Personen, die sich mir nähern, etwas genauer an."