Montagsspiel zwischen Leipzig und Hoffenheim bei Eurosport

Das dritte Montagsspiel der Bundesliga steht an. In einem echten Topspiel treffen dabei RB Leipzig und die TSG Hoffenheim aufeinander. Eurosport überträgt kostenpflichtig live.



An diesem Montagabend läuft bei Eurosport 2 HD Xtra und online im Europsport Player das Spiel Leipzig gegen Hoffenheim live ab 20.30 Uhr. TSG-Trainer Julian Nagelsmann begegnet dabei seinem zukünftigen Arbeitgeber. Ab Sommer steht der erfolgreiche Jung-Coach in Leipzig unter Vertrag.