Mord im Kinderheim - Rostocker "Polizeiruf" übernimmt heute

In ihrem neuen Fall bekommen es die Rostocker Kommissare Bukow und König mit dem Mord an einem Kinderheimbetreiber zu tun. Auch Bukows Sohn gerät unter Verdacht. Er hat sich nach Polen abgesetzt.

Claus Grübner (Ernst Jacobi) und Kommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt). Bild: © BR/die film gmbh /Hendrik Heiden

Der Rostocker "Polizeiruf" ist dafür bekannt, immer wieder schwierige gesellschaftliche Themen aufzugreifen. Dieses Mal geht es in der Folge "Kindeswohl" um Kinder und Jugendliche, die an Pflegefamilien im Ausland gegeben werden, überforderte Heimmitarbeiter und überlastete Jugendämter. Am Anfang steht der Mord an dem Leiter eines dubiosen Kinderheims. Schnell konzentriert sich der Verdacht auf Heimbewohner Keno, der regelmäßig mit ihm aneinander geraten war und nun verschwunden ist. Allerdings nicht allein: Samuel, der Sohn von Kommissar Alexander Bukow (Charly Hübner) ist bei ihm. Die beiden machen sich auf den Weg nach Polen.



Bukow und seine Kollegin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) verfolgen sie. Und dabei decken die Rostocker Ermittler nebenbei den fragwürdigen Umgang des Rostocker Jugendamts mit Heimkindern auf. Das Erste zeigt den neuen Polizeiruf-Fall in der Regie von Lars Jessen am Sonntag, 7. April, um 20.15 Uhr.



Überzeugend ist Junis Marlon in der Rolle des Heimjungen Keno, dem das Leben übel mitgespielt hat, der hart rüberkommen will, keinem Erwachsenen über den Weg traut und gerade dadurch verletzlich wirkt. Auch Charly Hübner überzeugt als Bukow, dem seine Probleme mit Ex-Frau, pubertierendem Sohn und Kollegin König über den Kopf wachsen - nicht zuletzt wegen seiner Unfähigkeit, über Probleme und Gefühle zu sprechen.