"Mord mit Ansage": Dreh für neue Impro-Comedy startet heute

Spätestens seit der "Schillerstraße" ist Impro-Comedy fest im deutschen Fernsehen verankert. Mit "Mord mit Ansage" startet Sat.1 nun die Dreharbeiten für eine neue Show diesen Genres.



Bei Sat.1 wird ab Frühjahr 2018 eine neue Impro-Comedy gesendet. Heute beginnen für "Mord mit Ansage" die Dreharbeiten in Köln. Mit an Bord sind unter anderem Mirja Boes, Luke Mockridge, Wigald Boning, Caroline Frier Kaya Yanar, Oliver Pocher und Lisa Feller.