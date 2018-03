"Mord mit Ansage" stößt zum Sat.1-"Fun Freitag"

Sat.1 probiert im Rahmen des "Fun Freitags" zum Jahresanfang munter neue Formate aus. Nachdem vor Kurzem "Richtig witzig!" aus dem Startblock ging, folgt nun "Mord mit Ansage".



In "Schillerstraße"-Manier bringt das Improvisationsensemble von "Mord mit Ansage" unter Anleitung von Bill Mockridge, Vater von Sat.1-Gesicht Luke und jahrzehntelanger Darsteller in der "Lindenstraße", Gags auf die Bühne. Der Startschuss für das neue Format fällt diesen Freitag um 22.15 Uhr.