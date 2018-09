Mord verjährt nicht: "Lotte Jäger und die Tote im Dorf"

Sie steht vor einer Mauer des Schweigens: Bei Ermittlungen zu einem alten Mordfall in einem Dorf in Brandenburg kommt Lotte Jäger an ihre Grenzen. Ein packender, psychologisch fein austarierter TV-Krimi.



Sie ist die Spezialistin für lange zurückliegende, unaufgeklärte Mordfälle: Oberkommissarin Lotte Jäger, gespielt von Silke Bodenbender (44), kümmert sich um Verbrechen, die vielleicht nach vielen Jahren doch noch mit Hilfe von moderner Technik und DNA-Verfahren aufgeklärt werden könnten. Es gilt, hartnäckig zu bleiben und die Vergangenheit eben nicht ruhen zu lassen.