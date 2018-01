"Mordakte Mittelalter" startet auf History

History stürzt seine Zuschauer in die tiefen Abgründe einer der dunkelsten Epoche der Geschichte. In der TV-Premiere "Mordakte Mittelalter" wird es um rätselhafte Todesfälle gehen.



Bei History wird es düster. In der Doku-Reihe In "Mordakte Mittelalter" geht es um Todesfälle aus vergangenen Jahrhunderten, die bis heute Rätsel aufgeben. Los geht es am kommenden Sonntag.