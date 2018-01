Morgen geht es los – Analogabschaltung bei wilhelm.tel

Vom 16.01. bis 20. März wird wilhelm.tel das analoge TV-Signal in seinem Kabelnetz abschalten. Bis zu 100 Euro für vom Wechsel betroffende Haushalte beim Erwerb eines neuen TV-Gerätes.



Schon am 20. November berichtete DIGITAL fernsehen von der bevorstehenden Abschaltung des analogen TV-Signals im Kabelnetz von wilhelm.tel. Nun ist es soweit. Morgen wird in den ersten Haushalten das analoge TV endgültig Geschichte sein. Die anderen Haushalte werden dann sukzessiv bis zum 20. März von analog auf digital umgestellt.