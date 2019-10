Morgen neuer Tukur-"Tatort" im Ersten - Ein Hauch von Apokalypse

Früher dachten die Menschen bei einer Sonnenfinsternis, das Ende der Welt stehe bevor. Ein Hauch von Apokalypse prägt auch den neuen "Tatort" mit Ulrich Tukur. Vor allem aber geht es um eine alte Freundschaft und alte Zeiten.



Die ersten Toten gibt es gleich in den ersten Minuten des neuen Hessen-"Tatorts - Angriff auf Wache 08", der am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. Hauptkommissar Felix Murot (Ulrich Tukur) zieht es aber nicht zum Tatort, da mag die Assistentin noch so sehr drängen. Der LKA-Ermittler hat Urlaub, basta. Entsprechend entspannt summt er vor sich hin, mit einer Flasche Single Malt auf dem Beifahrersitz für seinen alten Freund Walter Brenner (Peter Kurth) aus gemeinsamen BKA-Tagen.



Brenner, schnauzbärtig, etwas übergewichtig und infolge einer wandernden Kugel in der Nähe der Wirbelsäule indisponiert, kann von den Aufregungen in Zeiten des RAF-Terrors der 80er Jahre nur noch träumen. Er ist mittlerweile Museumspolizist, in einer umfunktionierten Polizeiwache irgendwo zwischen Frankfurt und Offenbach. Was immer sonst hier war - mittlerweile ist Gras darüber gewachsen. Und Brenner, unterstützt von der Verkehrspolizistin Cynthia Roth (Christina Große), erzählt feixenden Schülern von den alten Zeiten, als Zeugenaussagen noch mit der Schreibmaschine getippt wurden.