Morgen steigt das Finale von "Das Ding des Jahres"

Die Finalisten von "Das Ding des Jahres" können sich schon vor dem Ende der Show als Gewinner fühlen. Durch ihre Auftritte konnten sie bereits das Interesse zahlreicher Kunden wecken. Jetzt geht es noch um den Titel.



Am Dienstag (26. März) steigt das "Ding des Jahres"-Finale auf ProSieben, bei dem der Gewinner auf ein Preisgeld von 100.000 Euro hoffen darf.